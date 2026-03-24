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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/24（火） EUR/USD 1.1430（8.88億ユーロ） 1.1450（5.94億ユーロ） 1.1500（30.0億ユーロ） 1.1600（10.0億ユーロ） 1.1645（5.37億ユーロ） 1.1650（5.08億ユーロ） 1.1660（6.67億ユーロ） 1.1670（5.62億ユーロ） USD/JPY 158.00（19.0億ドル） GBP/USD 1.3285（4.00億ポンド） ユーロドルは1