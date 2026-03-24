山形市中心部で進む旧・大沼一帯の再開発に向けた動きが、新年度から本格化します。一帯の再開発はどのようなスケジュールで進むのかー。新たに整備される施設の機能とともに改めて整理します。山形市中心部、旧大沼山形本店一帯の再開発を巡る基本構想。山形市まちなみデザイン課・佐藤一大 課長「街の歴史や文化はしっかりと継承・発展させるとともにエリアの強みを生かしながら人の生活を支え日常や非日常を過ごす