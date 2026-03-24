中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月24日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は24日の記者会見で、米国がイランとの交渉のために同国の発電所への攻撃を延期すると表明したことに関し、戦争が長引くのはいずれの側の利益にもならないとした上で、停戦と対話が唯一の活路だと表明した。林氏は、情勢の絶え間ないエスカレートと外部への波及、地域と世界の平和と安定への影響を中国は深く憂慮していると