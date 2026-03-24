【新華社ウルムチ3月24日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州尉犁（ロプノール）県の大西海子ダムで22日、国内最長の内陸河川タリム川の下流に向けた生態管理のための第27回送水事業の第1段階が始まった。ダムから放流された水が勢いよく流れ下り、下流沿岸のコトカケヤナギやギョリュウなどの植物に春の恵みをもたらしている。今回の送水は総量3億5千万立方メートルの計画で、春と夏の2段階に分けて実施さ