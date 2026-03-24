元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が24日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。長男出産時のエピソードを明かした。この日の視聴者生投票テーマ「あなたは最近『たったこれだけ！？』と驚いたことがある？ない？」についてトークを求められた北斗は「一昔前だけど」としながら長男出産時を回顧した。「出産がちょっと大変だったの。出血が多くて」といい「普通の病院食で全然足りなかったのよ