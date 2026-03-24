豊田自動織機は上場廃止へ。買収総額5兆9000億円で、トヨタグループによるTOBが成立です。 【写真を見る】トヨタグループによる豊田自動織機のTOB成立 国内最大規模の5兆9000億円で“買収” 6月ごろ上場廃止へ トヨタグループは、源流企業である豊田自動織機の株式非公開化で、迅速な意思決定を図りグループ各社との連携を強化するなどの狙いで、ことし1月からTOB（株式公開買い付け）を行っていました