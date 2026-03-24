深刻な東三河の渇水。豊川用水で生活している市民らは… 【写真を見る】豊川用水の渇水 影響は市民生活や仕事まで… キクラゲ栽培では手作業で水やり 甘味処は洗い物で苦労絶えず ｢断水が現実的になってきた｣ 愛知･豊川市 （豊川市民･70代）｢お風呂もお湯を使い回しにして、2日のうち1日は追い炊きしてやっている｣（豊川市民･30代）｢なるべくシャワーは使わないように気をつけています｣（9歳）｢雨、なるべく降ってほしいで