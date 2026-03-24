ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が開幕した。渡辺和将（36＝岡山）が初日3R、コンマ13のトップスタートを決めて押し切った。「ペラを大幅に叩いたけど、久田（敏之）さんと足合わせして結構やられたので逆の方向に叩いた。初日メンバーの中では引けを取らなかった」と手応え。即座に修正を図って調整の方向性はしっかりつかめた。実りのある初戦となった。蒲郡は22年、開設67周年記念でG1初優勝を決