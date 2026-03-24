高金利で現金を貸し、違法に利息を得たとして逮捕された男性3人が不起訴処分となりました。性風俗店に勤務する女性に対し、法定の利息を大幅に超える超高金利で現金を貸し、違法な利息を得たとして逮捕された男性3人について、東京地検は24日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「証拠の内容など諸般の事情を考慮して不起訴処分とした」としています。