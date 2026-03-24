Jリーグは24日、テレビ放送の追加を発表した。4月18日に鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで開催されるJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Aグループ第11節の徳島ヴォルティス対ツエーゲン金沢が『DAZN』に加えて『四国放送』で放送される。