第106回天皇杯東京都予選となる第31回東京都サッカートーナメント学生系の部Aブロック1回戦で、東洋大が日本体育大に0-1で敗れた。昨季本大会で柏レイソルとアルビレックス新潟を破り、ベスト16に進む快進撃をみせた東洋大だが、今季は予選で姿を消した。なおAブロックでは国士舘大が青山学院大に5-2で勝利して、日体大との東京都サッカートーナメントへの学生代表決定戦に進出。Bブロックでは中央大を延長戦で下した日本大と