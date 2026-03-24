【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菊池風磨（timelesz）と畑芽育のふたりがMCを務める日本テレビ系の新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日に放送開始。 このたび、初回放送に先駆け、3月31日に放送される特番のゲストアーティストとして、マルシィの出演が決定した。 ■特番のゲストアーティストはマルシィに決定 若い世代を中心に圧倒的な支持を集める3人組バンド・マルシィ。等身大の恋愛