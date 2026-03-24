本日の日経平均株価は、中東情勢を巡る過度な懸念が後退し、前日比736円高の5万2252円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は7社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、米バークシャーグループの戦略的出資がサプライズ視された東京海上ホӦ