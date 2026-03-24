この記事をまとめると ■花博通で昼間の路上駐車取り締まりを再実施 ■ドライバーは業務と法令の板挟み状態となっている ■根本解決には荷主側の環境整備が不可欠だ やむなく路上待機を強いられる現状 2026年2月19日、大阪府警察が同県大阪市鶴見区の市道、通称「花博通」でトラックの路上駐車の一斉取締りを行った。およそ20台のトラックの運転手に警告が出され、7台のドライバーに駐車違反の反則切符が交付された。同地での一