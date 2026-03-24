23日（月）、 V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズが5月9日（土）に北海きたえーるのサブアリーナにて、2025-26シーズンのファン感謝祭を開催することをクラブ公式SNSで発表した。 Vリーグ男子東地区のレギュラーシーズンで優勝し、4月に行われるプレーオフ進出が決まっている北海道YS。さらに2026-27シーズンのSVリー