元AKB48の平嶋夏海（33）が24日、自身のXを更新。2月に発売した写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）が事務所に届いたとしてページをめくって出た“一言”を明かした。【写真】写真集も公開！“過去最大露出”前田敦子の写真集に“一言”漏らした平嶋夏海平嶋は「事務所にあっちゃんの写真集が届いてました！ページを巡りながら（美しいなぁ）ってつい声が出てしまいました」と投稿。写真では前田の写真集を公開した。