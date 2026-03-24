熊本県天草市の会社が、架空請求で約1億円をだまし取られました。 そのきっかけは、従業員のパソコン画面に「ウイルス感染」の文字と「0101」から始まる電話番号が表示されたことでした。 警察によりますと、天草市の会社で、60代の女性事務員が業務を終え、パソコンを閉じようとしたところ、サイレンのような音が鳴り、女声で「ウイルスに感染している恐れがあるため、電源を切らないでください」という音声が流れました。 事