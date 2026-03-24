神奈川県箱根町で、観光客が増えごみ箱の容量が足りなくなっていることをうけ、ごみを自動で圧縮できる「スマートごみ箱」が新たに設置されました。24日、観光地・箱根町の芦ノ湖の近くに新たに設置されたのは「スマートごみ箱」です。スマートごみ箱は、ごみが一定量たまると自動で圧縮するほか、クラウド上でごみの量を確認できるようになるということです。箱根町では観光客の増加によりごみが増えたため、従来のごみ箱では容量