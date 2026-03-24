プラモデルなど模型文化の振興を図る議員連盟の設立総会で展示品を見学する議員ら＝24日午後、国会自民党の上川陽子元外相ら有志議員が24日、プラモデルなど模型文化の振興を図る議員連盟の設立総会を国会内で開いた。会長に就いた上川氏は「模型はものづくりの精神を体現している。産業や国際交流など大きなポテンシャルを秘め、政策の観点から後押ししたい」と述べた。会場には上川氏の地元・静岡市の模型メーカー「タミヤ」