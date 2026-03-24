3月21日、重盛さと美が自身のInstagramを更新。《黒髪復活》の文字とともに写真を公開したが、その若返りの様子にファンからは驚きの声が寄せられている。「これまでの投稿では、濃いめの茶髪姿の写真を投稿してきた重盛さんですが、今回は黒髪にイメチェン。デビュー以来“ギャル”なイメージが強い彼女ですが、一気に落ち着いた印象になりましたね。この投稿には、ファンから『何かどんどん若返ってない？』『黒髪もすごく素敵