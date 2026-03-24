新聞記事の配信サービスを手がけるエレクトロニック・ライブラリーとＮＴＴドコモビジネスは２４日、対話型ＡＩ（人工知能）による記事の要約サービスを開発したと発表した。一部企業を対象に４月から試験提供を始め、１０月から本格提供する。当初は２６の報道機関が参加する。新サービスの名称は「ＥＬＮＥＴ（イーエルネット）ＡＩ」。チャット画面から質問を入力すると、複数の報道機関の記事からＡＩが必要な要素を要約