巨人やレッドソックスで活躍した野球評論家・上原浩治氏が２４日、インスタグラムを更新。ＷＢＣ期間中に撮影したタレント・出川哲朗らとの記念ショットを投稿した。上原氏は準々決勝以降が開催された米国マイアミでＮｅｔｆｌｉｘの中継で解説。現地を訪れていた出川、ずんの飯尾和樹、ロッチの中岡創一と撮影したネット越しの４ショットを添え、「決勝戦に来てました！！出川さん！飯尾さん！中岡さん！野球好きですよね。嬉