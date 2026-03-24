《40過ぎた男をオジさんと呼ぶのを避ける。オバさんではなくお姉さんと呼ぶ。オジ・オバ呼びへの反感は「若さは素晴らしく、老いは忌まわしい」との考えの表れ。》3月21日、実業家でタレントのひろゆきが、Xに投稿したそんなポストが話題となっている。「ひろゆきさんは、冒頭のように切り出すと《呼ばれ方だけでも若い方が良いとか、歳を取るという事実を受け入れない幼稚な現実逃避でしかない。》と持論を展開。ひろゆきさんは