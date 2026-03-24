鈴華ゆう子が宗家 鈴華慶晟として起ち上げた詩吟新流派「吟道鈴華流」が、創流記念大会を5月2日に東京都・調布市文化会館たづくり にて開催することを発表した。鈴華は、5歳から詩吟と剣詩舞を始め、全国大会での優勝経験も持つ。今回の創流記念大会では知る人ぞ知る存在である吟剣詩舞をエンターテインメントとして次世代へ繋ぐ場にしていきたいとのこと。「まずは一人でも多くの方に生で観てほしい」という思いから、あえて抽選