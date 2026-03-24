FOMAREが2025年12月16日より開催中の＜47都道府県ツアー「OVERTOUR 25-26」＞を開催中だ。同ツアーの最終ゲストアーティストが発表となった。最終ゲストアーティストとして発表されたのは2組。4月11日の福島・郡山公演および翌12日の岩手・盛岡公演にサバシスターが参加することに加え、ツアーファイナルとなる6月20日の沖縄公演に上江洌. 清作＆The BK Sounds!!の参加が決定した。なお、予定枚数終了となっていた郡山公演および盛