◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）＝３月２４日、美浦トレセン今回が重賞初挑戦となるチュウワクリスエス（牡４歳、美浦・栗田徹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）。前走の３勝クラスはその前週に行われたオープン特別（ポルックスＳ）の結果を０秒９上回る優秀なタイムで勝利し、能力の高さを見せつけた。栗田調教師は「馬場も湿っていましたから」と前置きしながら「精神的にモタモタして