スピッツが明日3月25日にデビュー35周年を迎える。これを記念し、最新シングル「灯を護る」からデビューシングル「ヒバリのこころ」まで、リリースを遡って全てのシングル曲を網羅した51曲収録のプレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』が、デビュー記念日となる3月25日(水)より1年間限定で配信されることが決定した。また、各CDショップでは、3月25日(水)以降準備が整い次第、スピ