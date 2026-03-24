巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。中山礼都外野手（２３）は泉口友汰内野手（２６）、浦田俊輔内野手（２３）と登壇した。昨季から外野に挑戦中でオープン戦では主に右翼を守った。「名前の通りしっかりライトというポジションを極められるように頑張りたい」と力強く語った。２７日に開幕する今季。「チームの勝ちに少しでも貢献して、開幕から戦力となっ