結婚して、大好きな人と家族になっても、それぞれの実家の『当たり前』が同じとは限りません。特にお金の問題は、ズレを感じても気まずくてなかなか言い出せないものですよね。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 違和感の始まり 結婚して最初に驚いたのは、義実家の金銭感覚でした。 私たちの結婚祝いとして義両親と義姉から渡されたのは、それぞれ1万円。正直少しモヤッとしましたが、夫が「うちは質素