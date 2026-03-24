中部電力は、原子力本部の副本部長を務める専務がセクハラ発言を認定され辞任したと発表しました。 24日付けで辞任したのは、片山明彦専務です。 中部電力によりますと今月、社内で片山専務の不適切な言動に関する訴えがあり、社内や外部弁護士による調査をしたところ、複数人に対してセクハラに該当する発言があったと認められたということです。 片山専務は、浜岡原発の地域対応や防災・避難支援を担当していました