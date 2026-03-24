南海電鉄グループのバス会社・関西空港交通はこのほど、リムジンバス関西空港〜大阪駅前線の深夜運行便を今月２９日から、約６年ぶりに期間限定で再開すると発表した。関西空港と大阪駅を結ぶリムジンバスは新型コロナウイルス感染症等の影響により２０２０年４月１６日以降、深夜時間帯の運行を休止していた。同社は「このたびの運行再開にあたり、深夜時間帯における輸送需要の確認を行うとともに、より便利にご利用いただけ
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