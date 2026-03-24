tayoriが、2025年9月24日のアルバム『magic』リリースからちょうど半年となる本日、収録楽曲「ゴースト」のミュージックビデオを公開した。本作は、生涯を全うした一匹の犬と少女の続きを描いた物語。幽霊となった犬・ハルは、かつての主スズカと共に過ごした街の中をさまよい、思い出の場所に最愛の主の姿を探し求める。彼女にはその姿は見えないものの、どこか懐かしい温もりを感じながら、日常の風景の中を進んでいく。日本の四