女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２４日に、第１２２話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）が亡くなった。松野家は悲しみに包まれながらも、勘右衛門（小日向文世）とヘブンの遺影が並んでいる光景に、どこかしみじみ。すると外から「コンニチハ！」と外国人女性の声が。イライザ（シャーロット・ケイト・フォ