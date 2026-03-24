6年前、福岡市の商業施設で女性が当時15歳の元少年に殺害された事件で、遺族は、元少年の母親にも責任があったとして損害賠償を求めています。25日、福岡高裁で控訴審判決が言い渡されるのを前に、遺族が心境を語りました。当時21歳だった、吉松弥里さんです。6年前に突然、命を奪われた娘。あの日から、母の時間は止まったままです。■弥里さんの母「21ですよ、まだ。弥里の友達には子どもがいる人もいて、子どもさんを連れてお参