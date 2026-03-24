記事ポイント浜野製作所・浜野慶一氏と日本損害保険協会・八幡業務部会長の対談を公開中小企業を取り巻くリスク環境やBCP・損害保険の有効性がテーマ事業者向け保険の解説記事も順次掲載中 日本損害保険協会が、特設サイト「企業のための保険ナビ」にて対談記事を公開しています。 中小企業の経営者に向けた、BCPと損害保険についての実践的な内容です。 日本損害保険協会「企業のための保険ナビ」 公開