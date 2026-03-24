山形県鶴岡市の自動車部品製造メーカーがこのほど、高級シャワーヘッドを開発しました。企業と企業の取引、いわゆる「BtoB」一筋だった企業が、企業から直接消費者に届ける「BtoC」に挑戦する狙いを取材しました。鶴岡市郊外の樹脂成形メーカー「スズモト」。現在、鶴岡市内の5つの工場に加え、中国とベトナムの工場で、自動車のトランスミッションに使われるプラスチック製品などをメインに製造し