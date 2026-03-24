記事ポイントドイツ発折りたたみ傘ブランド「Knirps」から新プロダクト「X4U」が登場本体約160gの軽さと時速100km相当の耐風性能を両立日本限定の晴雨兼用仕様・全4色展開で、専用ギフトボックスも用意 ドイツ発の折りたたみ傘ブランド「Knirps（クニルプス）」の日本総輸入元・イマオコーポレーションから、新プロダクト「X4U（エックスフォーユー）」が2026年3月16日（月）より販売されています。 1928年に世界初の折