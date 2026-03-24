記事ポイントPS5ネイティブ対応ながらXboxスタイルの非対称スティック配置を採用ホールエフェクトスティックとメカニカルボタンで高い耐久性と応答性を実現2段階切り替えトリガーや背面ボタンなど多機能を搭載 Brook Gamingから、PS5にネイティブ対応したワイヤレスコントローラー「Brook StarRay Wireless Controller」が登場しました。 Xboxスタイルの非対称スティック配置を採用し、ホールエフェクトスティックやメカ