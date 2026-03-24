パリ五輪柔道金メダリストで塩尻市出身の出口クリスタ選手が現役引退を表明しました。東京五輪で落選を経験したからこそ金メダル、そして、きょうの私がいる」と競技人生を振り返りました。出口クリスタ選手「本日をもって現役を引退します。柔道を始めて27年。目標としたオリンピックで優勝することもできました。現役としての柔道人生に満足できたので引き際かなと」24日に都内で会見し、現役引退を表明したのは、塩尻市出身で柔