記事ポイント花粉症対策として林野庁補助事業でスギ材の有効活用を促進WEBマガジン「LOVE KINOHEI」にスギの家の建築事例や動画を掲載中小工務店向けにスギ製品利用の経費補助を実施 全国木材組合連合会が、令和7年度林野庁補助事業として「花粉症対策木材利用促進支援事業」を実施しました。 スギ材を活用した木造住宅の建築事例や取材記事、動画などをWEBマガジン「LOVE KINOHEI（ラブキノヘイ）」に掲載し、工務店や