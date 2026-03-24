山形市内の山形県立中央病院跡地を含むエリアで計画されている新たな県立博物館の移転・整備を巡り、近隣の山形美術館を整備エリアに含めることなどを求める要望書が吉村知事に提出されました。開館からことしで55年目を迎える県立博物館は建物の老朽化などを理由に移転が検討されています。県は2月、移転先として、JR山形駅から北におよそ700メートル離れた、県立中央病院跡地の「県民ふれあい広場」を含む山形市桜町のエリ