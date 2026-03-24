記事ポイントWEBマガジン「LOVE KINOHEI」に令和7年度の施工事例13件を追加全国各地のウッドフェンス・ウッドデッキなど国産材を使った外構設備を紹介林野庁補助事業「外構部等の木質化対策支援事業」の一環として実施 全国木材協同組合連合会が、国産材を使ったエクステリアの情報サイト「LOVE KINOHEI（ラブキノヘイ）」のまとめページを更新しました。 令和7年度の施工事例13件が新たに追加され、ウッドフェンスやウ