「なぜ、若者は結婚しないのか？」 この話題が最近の中国で大きなテーマとなっている。なぜなら現代の中国を悩ます少子化の根本的な原因は急速に進む非婚化だからだ。 実際に、今の中国では25歳から29歳までの男性の約7割と女性の約5割が結婚していない。そして、この問題が将来的に中国の根幹を揺るがす事態に発展するのは、もはや秒読みとなっている。 今回の連載では、なぜ中国で非婚化が進むのか、なぜ問題なのかを解