元阪神の赤星憲広氏（49）の妻、タレント徳原恵梨（38）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。2人は22年4月に結婚。待望の第1子だ。徳原は「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました。すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております」と報告。続けて「産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守って