老犬の「危険な嘔吐」5選 1.何度も繰り返し吐く 短時間に何度も吐き続ける場合は、非常に危険なサインです。 何度も吐くことで体内の水分が失われ、体力が少ない老犬はあっという間に脱水症状に陥ります。自己判断で様子を見ず、すぐに夜間救急や近くの動物病院へ連絡し、指示を仰ぐようにしてください。 2.吐こうとしているのに何も出ない 「オエッ」という動作を繰り返しているのに、何も出てこない状態も緊急性が高いで