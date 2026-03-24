ビジネスジェット機ベースの万能選手がついに引退フランス海軍は2026年3月19日、南太平洋のフランス領ポリネシアに属するタヒチ島で、運用期間40年、飛行時間4万5000時間を誇るファルコン200哨戒機が退役したと発表しました。【行く機体・来る機体】ファルコン200とファルコン50をそれぞれ写真で見る（画像）ファルコン200は、フランスのダッソー・アヴィエーションが開発したビジネスジェット機ファルコン20の燃料搭載量とエ