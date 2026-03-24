春のセンバツ高校野球、中京大中京がベスト8進出です。 東京の帝京と対戦した中京大中京。3回、1アウト満塁のチャンスに、キャプテンの荻田がタイムリーヒットで1点を先制すると、5回に再び荻田が…今大会4号となる2ランホームランでリードを広げます。その後、4対4と追いつかれ、試合は延長戦に。10回、ノーアウト満塁のチャンスを作ると、1番田中、2番半田の連続タイムリーなどで5点を奪った中京