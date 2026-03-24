現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月15日に回答があった茨城県在住61歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：61歳女性同居家族構成：本人、夫（61歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：茨城県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：600万円現在の預貯金：5000万円、リスク資産：3000万円これまでの年金加入期