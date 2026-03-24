石川県「高濃度のPFAS土壌入れ替え」24日開かれた石川県議会・環境農林建設委員会で、石川県の成瀬英之生活環境部長は、高濃度のPFASが含まれる土壌を入れ替えるなどの対策を進め、今後、工場の外へ流出がないよう観測を続けていく方針を示しました。この問題は、石川県白山市にある化学メーカー「DIC北陸工場」で、発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが、国の指針値を最大2000倍近く超える濃度が検出されたものです。この