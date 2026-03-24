「ドデカボタン リビング扇風機 ZF−A2EBC−W」電響社は、ZEPEAL（セピール）ブランドから今年夏に向けた季節家電ラインアップとして、リビング扇風機7製品およびサーキュレーター2製品の計9製品を、3月下旬から全国の家電量販店・ホームセンターなどの小売各店および主要ECサイトで発売する。日本の年平均気温は長期的に上昇傾向にあり、一昨年は統計開始（1898年）以来最も高い年平均気温を記録するなど、近年その傾向は一層顕著